İşçilerinin sıcak havada zorlu mesaisi HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de sabahın erken saatlerinde işe başlayan ve 35 derece altında çalışan işçiler sıcaklara adeta meydan okuyor. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de sabahın erken saatlerinde işe başlayan ve 35 derece altında çalışan işçiler sıcaklara adeta meydan okuyor. Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi Armutlar ve Aydınlar semtinde başlatılan parke taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Parke taşı işinde çalışan firma işçileri, 35 derece sıcaklığın altında adeta sıcak havaya meydan okuyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle zor şartlarda çalışan işçiler, öğlen saatlerinde güneşten korunmak için şal ve siperlikli şapkalar kullanıyor. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Hakkari Yerel Haberler

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