Üye Girişi
Haberler

İşçilerin iş yerinde kıyafet giymemesi fesih sebebi olabilir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Songül Demir, işçilerin iş yerinde belirlenen kıyafetleri giymemesinin düzen bozma başlığına girerek fesih sebebi olabileceğini söyledi. Haklı fesih halinde işçinin tazminat talebi kabul görmez.

Avukat Songül Demir, işçilerin iş yerine karşı olan sorumluluklarından İş görme fiilini ihlali halinde işveren tarafından sözleşmesinin haklı bir şekilde fesih edilebileceğini söyleyerek, "Haklı fesih halinde işçinin tazminat talebi kabul görmez" dedi.

"Belirlenen kıyafeti giyinmemek düzen bozmak anlamına gelebilir"

İşçilerin iş yerinde belirlenen kıyafetleri giymemesinin düzen bozma başlığına girerek fesih sebebi olabileceğini söyleyen Avukat Songül Demir, "İşçi ve işverenin birbirine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Burada işçinin sorumluluklarından bahsedecek olursak eğer; işçinin en önemli sorumluluğu iş görme borcu, işlerini sadakatle yerine getirme borcu ve talimatlara uyma borcu şeklinde 3 başlık halinde sayabiliriz. Tabi burada sadece işçinin sorumlulukları yok, işverenin de işçiye karşı bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Bunların en başında ücretini verme yani ücret ödeme borcu vardır. Bunun dışında da işçilere eşit davranma, işçilerin haklarını koruma gibi başlıklar halinde bunları toplayabiliriz. Tabi bunların haricinde de birçok sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Burada da en önemli olan unsur işçinin iş görme borcu yükümlülüğüdür. Tabi bahsedecek olursak da bir işçi iş yerinde düzeni bozdu diyelim, bu düzen bozma olayı işveren işçinin haklı bir şekilde iş sözleşmesini fesih edebilir. Düzen bozma başlığını da daha ayrıntılı anlatacak olursak, bu olayı örnek verecek şekilde iş yerinde zorunlu olan kıyafeti giymeme şeklinde de söyleyebiliriz. Diyelim ki bir iş yerinde zorunlu bir şekilde giyilecek kıyafetler var ve bunlar da tek tip kıyafetler. Bir işçi bu kıyafetleri giymeme konusunda ısrarlı bir şekilde karar veriyorsa ve giymemekte diretiyorsa, işveren tarafından birkaç kez uyarılır ve bu işçi düzeni bozduğu için işveren tarafından haklı bir şekilde iş sözleşmesi fesih edilebilir" dedi.

"Tazminat kabul görmez"

Demir açıklamasında, haklı iş sözleşmesi feshinde işçinin tazminat taleplerinin kabul görmeyeceğini söyleyerek, "Bunun sonucunda da işveren tarafından verilecek olan kıdem tazminatları, ihbar tazminatları gibi tazminatlar hakim tarafından kabul görmez. Çünkü iş yeri düzenini bozan bir işçi var. Orada amaç işverenin işlerinin uygun bir şekilde düzenli olarak yürümesidir. Bununla ilgili de emsal bir Yargıtay kararı mevcut. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bir kararıdır. Bu kararda şöyle; giyilmesi zorunlu iş yeri kıyafetlerinin giyilmemesi sebebi ile iş veren iş sözleşmesini haklı bir şekilde fesih edebilir diyor. Bu kararın dayanağı da işçilerin iş görme yükümlülüğüdür. İş görme fiilini yerine getirmeyen işçi, bu Yargıtay kararı çerçevesinde iş sözleşmesini yerine getiremez. Yani haklı olarak fesih edilebilir. Burada işçinin fesih halinde açtığı dava ret ediliyor. Bunun sebebi de iş yerindeki düzeni bozması, iş yerinde belirlenen kıyafeti giymemesi şeklinde belirtilerek, bu Yargıtay kararı da emsal bir karar şeklinde değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Güncel Yerel Hukuk

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title