Üye Girişi
Haberler

İşçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Gerçekleştirdi

İşçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu öncülüğünde toplanan işçiler, vergi sistemi ve çalışma koşullarını eleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Ergün Atalay, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan işçiler, vergi sistemini ve çalışma hayatında yaşanan olumsuzlukları eleştirerek, basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganı ile başlatılan eylem çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen işçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. İşçiler adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'deki vergi sistemini eleştirerek, "Vergi sisteminden dolayı ocak ayında aldığını nisan ayında almıyorsun. Nisan ayında aldığını temmuz ayında almıyorsun. Temmuzda aldığını aralıkta almıyorsun. 12 ay çalışıyorsun, bir buçuk ayını vergiye veriyorsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle kötü, adil olmayan bir vergi sistemi yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunları ne kadar biliyor, anlıyor, görüyor, bilmiyorum" diye konuştu.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara kamuoyu ile işçinin inanmadığını savunan Atalay, açıklanan rakamların pazara ve markete uyum sağlamadığını, bu yüzden de uzun yıllardır görülmeyen bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Atalay, 20 Ekim'de TÜRK-İŞ'in "Büyük Ankara Mitingi"nin gerçekleştirileceğini açıklayarak, "Emekçiler, emekliler, asgari ücretliler, kamu işçileri, özel sektör, taşeron ve staj mağdurları orada olacak. Ankara'dan Türkiye'ye ve ülkeyi yönetenlere sesleneceğiz. Bu haklı taleplerimize kulak verin, bizi dikkatle dinleyin diyeceğiz" dedi.

"Bugüne kadar yapılan özelleştirmenin ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma hayatına yönelik yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışma yapıldığını ifade eden Atalay, "Kıdemle ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin, kısa ve esnek çalışma ile ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. Bugüne kadar bir sürü özelleştirme yapıldı. Ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından işçiler, bakanlığın kapısına 'Zordayız geçinemiyoruz' yazılı pankart astı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi ankara Yerel Spor

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Beypazarı, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taş Kağıt Makas CANLI izle! 2 Ekim Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 17. bölüm CANLI izleme linki! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM izle! MasterChef eleme adayları kim? 2 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Çarşamba hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title