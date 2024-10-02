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İşçiler Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi

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Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan işçiler, vergi sistemini ve çalışma hayatındaki olumsuzlukları eleştirerek 'Zordayız, geçinemiyoruz' sloganıyla basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, vergi sisteminin adaletsizliğine dikkat çekti ve büyük bir miting için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

İşçilerden Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan işçiler, vergi sistemini ve çalışma hayatında yaşanan olumsuzlukları eleştirerek, basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganı ile başlatılan eylem çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen işçiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı. İşçiler adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye'deki vergi sistemini eleştirerek, "Vergi sisteminden dolayı ocak ayında aldığını nisan ayında almıyorsun. Nisan ayında aldığını temmuz ayında almıyorsun. Temmuzda aldığını aralıkta almıyorsun. 12 ay çalışıyorsun, bir buçuk ayını vergiye veriyorsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle kötü, adil olmayan bir vergi sistemi yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunları ne kadar biliyor, anlıyor, görüyor, bilmiyorum" diye konuştu.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara kamuoyu ile işçinin inanmadığını savunan Atalay, açıklanan rakamların pazara ve markete uyum sağlamadığını, bu yüzden de uzun yıllardır görülmeyen bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Atalay, 20 Ekim'de TÜRK-İŞ'in "Büyük Ankara Mitingi"nin gerçekleştirileceğini açıklayarak, "Emekçiler, emekliler, asgari ücretliler, kamu işçileri, özel sektör, taşeron ve staj mağdurları orada olacak. Ankara'dan Türkiye'ye ve ülkeyi yönetenlere sesleneceğiz. Bu haklı taleplerimize kulak verin, bizi dikkatle dinleyin diyeceğiz" dedi.

"Bugüne kadar yapılan özelleştirmenin ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma hayatına yönelik yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışma yapıldığını ifade eden Atalay, "Kıdemle ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin, kısa ve esnek çalışma ile ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. Bugüne kadar bir sürü özelleştirme yapıldı. Ülkeye bir faydası olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından işçiler, bakanlığın kapısına 'Zordayız geçinemiyoruz' yazılı pankart astı.

İşçiler Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Yerel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Politika Ekonomi Ankara Yerel

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