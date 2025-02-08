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İscehisar'da Bilal-i Habeşi Camii İbadete Açıldı

İscehisar'da Bilal-i Habeşi Camii İbadete Açıldı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, düzenlenen açılış töreniyle ibadete açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçeisinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Cami ibadete açıldı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu İscehisar İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı'yı makamında ziyaret etti. Akabinde İscehisar ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, İlçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İlçe Müftüsü Şerafettin Köprübaşı, İlçe halkı ve misafirlerin katılımı ile duayla ibadete açıldı. Açılış programının ardından İl Müftüsü İmamoğlu Cuma vaazı ve hutbe irad etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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