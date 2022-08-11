İscehisar cemevin inşaatında sona gelindi
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapımına başlanan cemevi çalışmalarında sona gelindi.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yapımına başlanan cemevi çalışmalarında sona gelindi.
İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan Alanyurt Cemevinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Kapar, inşaatta geriye kalan eksikliklerin bir an evvel tamamlanması ve vatandaşların hizmetine kısa sürede açılması noktasında gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı / Yerel