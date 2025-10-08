ISAF International 2025 Fuarı Yangın Güvenliği Ürünlerini Tanıtıyor

ISAF Internatıonal 2025 fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çeşitli firmaların ürünlerini tanıttığı fuarda yangın söndürme sistemleri dikkat çekti.

İstanbul Fuar Merkezi'nde, 8-11 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak ISAF Internatıonal 2025 fuarı, bugün başladı. Fuarda, Güvenlik, Elektronik Güvenlik, Ülke Güvenliği, Ulusal Güvenlik, Siber Güvenlik, Akıllı Binalar, Akıllı Yaşam, Yangın ve yangın güvenliği, İş Sağlığı ve güvenliği alanlarında geliştirilene ürünler tanıtılıyor. Fuar kapsamında yangın tatbikatı da yapıldı. Elektrikli scooter bataryası tatbikat gereği yakılıp özel bir sıvıyla söndürüldü.

Fuar da yeni teknolojilerini tanıtan Euro Bilişim firması, Aerosol söndürme sistemi, yangın algılama sistemi, güvenlik kamera sistemleriyle dikkat çekti. Sistem özellikle sulu söndürmenin yapılamadığı sistem odaları, enerji odası ve arşiv odasına yerleştirilen aerosol cihazının salgıladığı gazla, alevleri kısa sürede söndürüyor.

Aerosol söndürme sistemi hakkında bilgi veren Euro Bilişim firması sahibi Ersoy Kaya, "Sulu söndürmenin giremediği sistem odası, enerji odası ve arşiv odasında bunları kullanabiliriz. İnsan sağlığına zarar vermiyor. Elektronik cihazlarımızın bozulmasının önüne geçiyor. Yangın çıktığı anda içinde bulunan mevcut ısı kablosu aktive oluyor. 12'nci seriyi elektrik panolarının içine yerleştiriyoruz. Yangın çıktığına ürünün iki modeli var biri fitil dediğimiz diğeri de ısıyı algıladığında otomatik olarak devreye giriyor ve yangını söndürüyor. 15 yıllık bir raf ömrü var. Her yıl bakım yaptırmanıza gerek yok. 180 metre küplük bir alanı söndürebiliyor. Yangın tüpü gibi çalışmıyor. Pimi çekip fırlattığınızda söndürebiliyorsunuz. İçindeki potasyum nitrat insan sağlığına zarar vermiyor" dedi. - İSTANBUL