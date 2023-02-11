İşadamının dikkati iki kız kardeş ve annelerini kurtardı

Trabzon'dan Kahramanmaraş'a yardım için gelen işadamı Salih Doğrul, enkazdan ses gelmesi üzerine ekipleri oraya yönlendirdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu iki kız kardeş ve anneleri depremin 111. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Bir aileyi daha kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan da gelen müjdeli haberle ise ümit oluyor. Salih Doğrul (40) isimli bir işadamı ise depremi öğrenir öğrenmez Trabzon'dan Kahramanmaraş'a yardıma geldi. Azerbaycan Bulvarı'nda enkazın başında bekleyen Doğrul, bir çocuk sesi duydu ve betonun altından kimsenin olup olmadığını öğrenmek için seslendi. 15 yaşındaki Fatma, sesini duyan Trabzonlu işadamına yaşadığını söyledi. Bunun üzerine heyecana kapılan Doğrul, hemen arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı ve depremin 111. saatinde anne ve iki kızı enkazın altından sağ çıkarıldı. Ancak babanın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve iki kızları büyük bir dikkatle hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekibi de büyük sevinç yaşadı. Anne ve iki kız kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir an olsun yanından ayrılmadı

Fatma, sedyeye alınırken kendisinin kurtarılmasına vesile olan iş adamı Salih Doğrul'u sesinden tanıyarak yanından ayrılmamasını istedi. Bunun üzerine Doğrul da ambulansa alındı ve genç kıza hastaneye kadar eşlik etti. Ardından Doğrul, anne ve kız kardeşleri hastane odasında ziyaret etti. Doğrul, Fatma'ya "Sen benim kızımsın" deyince odada duygusal anlar yaşandı. Aileyi Trabzon'da ağırlayacağını söyleyen Doğrul ardından hastaneden ayrıldı.

O anları anlattı

O anları anlatan Doğrul, "Trabzon'dan Kahramanmaraş'a yardım etmek için geldim. Aracımı park etmiştim. Arka tarafta yıkılan enkazda dinleme yapılıyordu. Orda duruyordum, alttan bir çocuk sesi duydum. Yetkililere haber verdim. Orada çalışma başlatıldı, iki kız kardeş ve annesi çıkarıldı. Şimdi bir kardeşim daha geldi. Çıktığında 'hoş geldin' dedim. Sesimden tanıdı. 'Abi senin sesini tanıdım' dedi. Onu bırakmak istemedim, hastaneye kadar eşlik ettim. Hiç umudumu kesmedim. Durumu çok iyi" dedi.

Üç kişinin kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşayan görevli, "Ağrı'dan geldik. Buradan ses geldiğini söylediler. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İki kızı ve anneyi çıkardık. Maalesef babası ölmüş" diye konuştu.

Başka bir arama kurtarma görevlisi ise, "Bu kadar zaman geçmesine rağmen sevindik. Çok şükür mutluyuz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ