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İşadamı İbrahim Özyıldırım Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

İşadamı İbrahim Özyıldırım Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde cam üretimi yapan fabrikasının kurucu ortağı İbrahim Özyıldırım kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özyıldırım'ın cenazesi cemevine kaldırıldı.

Erzincan kanaat önderlerinden Alevi Dedesi Hamza Özyıldırım'ın oğlu işadamı İbrahim Özyıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde cam üretimi yapan fabrikanın kurucu ortağı ve işletmecisi İbrahim Özyıldırım fabrikada bulunduğu esnada rahatsızlandı. Yanında bulunanlar tarafından sağlık ekiplerine bilgi verilerek vakit kaybetmeden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen İbrahim Özyıldırım kurtarılamadı.

Özyıldırım'ın cenazesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Erzincan Merkez Cemevi Morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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