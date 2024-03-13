Üye Girişi
Haberler

İş yerleri yıkılan depremzede çift, el ele verip tekrar iş yeri açtı

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta depremde hem evleri hem de iş yerleri yıkılan çift, tekrar konteyner iş yeri açarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremde hem evleri hem de iş yerleri yıkılan çift, tekrar konteyner iş yeri açarak hizmet vermeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Fatih ve Gamze Bülbül çifti, depremde iş yerlerinin yıkılmasının ardından el ele verip, tekrar döner ve tost yaptıkları konteyner iş yeri açtı.

Öğrencilere, çocuklara ve halka ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Gamze Bülbül, "Kahramanmaraş'ta o büyük depreme ben de yakalandım. Evimiz yıkıldı, çok şeyler atlattık. Dükkanımız vardı, ağır hasar aldı. Bize bir konteyner verdiler. Eşimle buradayız. Döner dükkanı açtık ve işletiyoruz. Burada çocuklara, öğrencilere, gelen halka elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşimle sırt sırta verdik. Eşim daha önce bir rahatsızlık geçirdi. Burada eşime destek amaçlı, elimden geleni yapıyorum. Ben ev hanımıydım. Eşim rahatsızlık geçirince eşimi yalnız bırakmamak için elimden ne gelirse, çay olsun, temizlik olsun yapıyorum. İnşallah deprem sonrası yaşadığımız acılar geçsin, unutalım. Daha güzel günler gelsin. O kötü günleri depremi hatırlamayalım. Depremzedeler şu an çok zor ve kötü günler geçiriyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van İpekyolu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van İpekyolu adayı Cevdet Altındağ kimdir? Kaan Diriöz kimdir? Memleket Partisi Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Kaan Diriöz kaç yaşında, nereli? Ali Çetinkaya kimdir? Memleket Partisi Aydın Nazilli Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gürpınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gürpınar adayı Mehmet Tahir Ertaş kimdir? Dilek Bektaş kimdir? Memleket Partisi Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Dilek Bektaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Gevaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Gevaş adayı Ruknettin Hakan kimdir? DEM Parti Van Erciş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Erciş adayı Baran Bilici kimdir? DEM Parti Van Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Edremit adayı Rabia Başak Koç kimdir? Caner Karahan kimdir? Memleket Partisi Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Caner Karahan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Çatak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çatak adayı Reşat Eraslan kimdir? DEM Parti Van Çaldıran Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Çaldıran adayı Hatice Atabay Gündoğdu kimdir? Orhan Nazif Serçinoğlu kimdir? Memleket Partisi Aydın İncirliova Belediye Başkan Adayı Orhan Nazif Serçinoğlu kaç yaşında, nereli? Burhan Karışık kimdir? CHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Burhan Karışık kaç yaşında, nereli? Kadir Bıyık kimdir? MHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title