Edirne'de yaramaz kediyi kurtarmak için seferber oldular

EDİRNE - Edirne'de bir işyerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda kedi yüksekten atlayarak bulunduğu yerden kurtuldu.

Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesindeki Balık Pazarı Caddesi üzerindeki bir iş yerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir işyerine ait tabelanın üstünden kedi sesi gelmesi üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. . Müdahaleden korkan kedi sürekli yer değiştirince ekipler kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için balık filesi kullandı. Yaramaz kedi, uzun çabaların ardında işyerinin tabelasından atlayarak atlayıp düştükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde olayı film gibi seyretti.

Ekipler ise rahat bir nefes alarak normale döndü.