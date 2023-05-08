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İş yerinde kombiden yangın çıktı

Yerel Haberler

İş yerinde kombiden yangın çıktı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kombiden çıkan yangın maddi hasar meydana getirdi.

İş yerinde kombiden yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinde kombiden çıkan yangın maddi hasar meydana getirdi.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan kombiden yangın çıktı. Yangını alarm sisteminden haber alan iş yeri sahibi kendi imkanları ile yangın tüpü ile söndürdü. Her ihtimale karşı olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken herhangi yaralanma olayı yaşanmadı.

Olayla ilgi inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Yerel

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