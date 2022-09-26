Sinop haberleri... Sinop'ta iş yeri kurşunlanan market sahibinden açıklamalar

Sinop 3. sayfa haberine göre Sinop'ta daha önce gündüz vakti kurşunlanan marketin sahibi, yine tehditler aldığını söyledi.

Sinop'ta daha önce gündüz vakti kurşunlanan marketin sahibi, yine tehditler aldığını söyledi.

Olay, 5 Haziran'da kent merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz vakti insanların yoğun olduğu saatlerde Vural Ali Yütük'e ait markete pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Ateş açan şahıs, sonrasında koşarak yolun başındaki Sinop Adliyesi güvenliğine teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yütük, daha öncesinde iş yerine kurşun bırakıldığı ve çeşitli telefonlarla tehditler aldığını dile getirerek saldırının başkası tarafından yaptırıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük yaşlı saldırgansa serbest bırakıldı.

"Yakın zamanda yine tehdit mesajı aldık"

Vural Ali Yütük, kendisine yönelik yine tehditler olduğunu belirterek, "Yakın zamanda yine tehdit mesajı aldık, ipleri birbirine bağlayıp ağaca asmışlar. Bununla da ilgili tekrar şikayette bulunduk" dedi. Yütük, "Ben devletime güveniyorum, devletin bu konuda bana yardımcı olacağına inanıyorum. Suçlulara ve bizim ayağımızın altını kazmaya çalışanlara hesabını soracağından eminim" ifadelerini kullandı. - SİNOP