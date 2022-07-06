Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne (EBYÜ) en az lise mezunu 22 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Konuya ilişkin üniversite tarafından ilana çıkılırken iş vaadiyle dolandırıcılık uyarısında da bulunuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda en az lise mezunu personel alımı gerçekleştirilecek. Üniversiteye KPSS puanı ile alım yapılacağından 4/B sözleşmeli mülakatsız personel alımı gerçekleştirecek. İlgili ilana göre toplamda 22 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

22 personel alım yapılacak kontenjanlar; 1 programcı, 1 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 basit bakım onarım personeli, 2 temizlik personeli.

"İş vaadiyle dolandırıcılık uyarısı"

Öte yandan üniversiteden iş vaadiyle dolandırıcılık uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Üniversitemiz tarafından 30 Haziran 2022 tarihinde ilana çıkılan sözleşmeli personel alımına ilişkin olarak; Kendisini üniversitemiz personeli olarak tanıtıp, personel alımında yardımcı olacağı vaadiyle ücret ve kimlik bilgilerini isteyen kişi veya kişilere itibar etmeyiniz. Bu kişi ve kişileri emniyet güçlerine bildiriniz. Bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesi hususunu mağduriyet yaşanmaması açısından kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel