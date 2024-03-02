İş makinesinin motoruna giren Porsuk tedavisinin ardından salındı
Düzce'de bir fabrikada iş makinesinin motor kısmına giren Porsuk ekipler tarafından kurtarıldı. Tedavisinin ardından Porsuk doğal yaşam alanına salındı.
İş makinesinin motoruna giren Porsuk tedavisinin ardından salındı
DÜZCE - Düzce'de bir fabrikada iş makinesının motor kısmına giren Porsuk ekipler tarafından kurtarıldı. Tedavisinin ardından Porsuk doğal yaşam alanına salındı.
Düzce'nin Çilimli ilçesinde meraklı Porsuk fabrikada bulunan iş makinesinin motor kısmına girdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler porsuğu bulunduğu yerden kurtararak Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından hayatını güvenle devam ettirebileceği doğal yaşam ortamına bırakıldı.