İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
 - Güncelleme:

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mart ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mart ayına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler, Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinde bulunan üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu ekskavatör yardımıyla sürdürüyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. 3 gündür süren çalışmanın yaklaşık bir ay daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirttiler.

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

İş makinesinin boyunu bulan karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova, Hakkari, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title