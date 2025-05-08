İŞ-KUR'dan Yanıltıcı Haberlere İlişkin Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, bazı yerel medya organlarında yer alan ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki haberlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR)'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı yerel medya organlarında Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından başvuruları alınmaya devam eden Sağlık Bakanlığı Sosyalleştirme Bölgesi kamu ilanına dair kamuoyunu yanıltıcı algı, eksik ve gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği görülmüştür. Bu haberlerde başvuruya açık ilanlara ilişkin "alınacak kişilerin listesinin belli olduğu; Vatandaşlarımızın boşuna başvuru" yaptığı vb. dedikodular yayıldığını üzüntü ile duymaktayız.

Konunun kamuoyu nezdinde yanlış yönlendirilmelere yol açmaması, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve itibar etmemesi adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Söz konusu ilana ilişkin olarak; başvuru sürelerinde alınan geçerli başvuru listeleri talebi yapan kuruma yasal sürelerde teslim edilecek olup görevli noter huzurunda ilanda belirtilen tarihte, canlı yayınlanmak sureti ile kura çekimi yapılacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kamu ilanlarına başvuru alınması, kamu istihdam hizmetinin etkin devamı, mevzuat hükümleri çerçevesinde hassasiyet ile sürdürülmektedir. Şeffaflık ve kamu yararı ilkesini esas alan kurumumuz, hizmetlerinde mevzuat hükümleri çerçevesinde, milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam etmektedir.

Kamu istihdam hizmetleri alanında uluslararası düzeyde lider bir kurum olma çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ERZİNCAN