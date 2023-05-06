İş kazasında engelli hale gelen vatandaş, 2 bin TL'lik tazminatını 4 yıldır alamadığını ileri sürdü

Adana'da geçirdiği iş kazasında yüzde 96 oranında engelli hale gelen Giresunlu Ömer Köntek, 11 yıl hukuk mücadelesi verdiğini ve kazandığı 2 bin TL'lik tazminatı 4 yıldır alamadığını ileri sürdü.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Ömer Köntek, iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalarak yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, yaşadığı iş kazasını ve verdiği hukuk mücadelesini anlattı. Köntek, "Adana Kozan'da bulunan bir HES inşaatında çalışırken 7 Mayıs 2012 tarihinde üzerime kaya düştü. Geçirdiğim iş kazası sonucu omuriliğim kırıldı ve boynumdan aşağısı felç kaldı. Bacaklarımdan sakat kaldım. İki bacağımı kullanamıyorum. Kaza geçirdiğim tarihte 24 yaşındaydım, şimdi 36 yaşındayım ve 2012 yılından beri yüzde 96 engelliyim. Hukuk mücadelesi başlattık. Bu mücadele 11 sene sürdü ve hukuk mücadelesi sonunda tazminatı hak ettim ama hala elime geçmedi. Dosya 2-3 yıldır Yargıtay'da bekliyor. Mahkeme 2 bin lira tazminat verdi ama gel gör ki şu şartlarda benim hak ettiğim 2 bin lira tazminatı alamadığım için bana bir faydası olmuyor, para sürekli değer kaybediyor. 3 sene önceki paranın değeri bugün çok farklı. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Büyüklerimden bu konu ile ilgili yardımlarını istiyorum. Benim tek sorunum hak ettiğim tazminatımın bir an önce ödenmesini istiyorum, benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok" dedi. - GİRESUN