İş insanı Subaşı'dan aşure hayrı

Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı Muharrem ayı dolayısı ile aşure hayrı gerçekleştirdi.

Efeler'deki Bey Camii yanında düzenlenen aşure hayrı etkinliğine Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte hazır bulunan iş insanı Ramazan Subaşı, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Dua edilmesinin ardından vatandaşlara dağıtılan aşure hayrı, yoğun ilgi gördü. 2 bin kişilik hayır, kısa sürede tükendi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan iş insanı Ramazan Subaşı, aşure hayrı düzenlemelerinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Her yıl geleneksel olarak aşure hayrı yaptıklarını belirten Subaşı, "Muharrem ayı barışın, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesidir. Biz de bu ay dolayısı ile 2 bin kişilik aşure hayrı yaptık. Hayrımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda vatandaşımızın katılması bizi mutlu etti. Aşure hayrı geleneğimizi sürdüreceğiz. Allah hayrımızı kabul etsin" dedi. - AYDIN