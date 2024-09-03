İş İnsanı Sevgi Erdemoğlu Otizmli Çocukların Eğitim Aldığı Akademiyi Ziyaret Etti

İş insanı Sevgi Erdemoğlu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında otizmli çocukların eğitim aldığı akademiyi ziyaret etti. Otizm farkındalığını artırmak için her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek bu konuda topluma duyarlılık kazandırmak istediği belirtti.

Yaptığı ve destek olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli adından söz ettiren İş insanı Sevgi Erdemoğlu otizmli çocukların eğitim aldığı projeye de destek vermek için Akademiyi ziyaret etti. Sevgi Erdemoğlu ziyaretinde otizm farkındalığını artırmayı özel çocuklara destek olmayı amaçladığını belirterek, " Bu tür projelere her zaman destek olmaya çalışıyorum. Otizmin bir farkındalıktır, bu çocuklarımızın toplumda dezavantajlı görülmemesi gereklidir. Bizler aile olarak ta her zaman bu tip projelerin destekçisi olduk ve olmaya devam ediyoruz" dedi.

Otizm Vakfı yetkilileri de İş insanı Sevgi Erdemoğlu'nun ziyaretinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek, "Sevgi Erdemoğlu'nun toplumda duyarlılık kazandırmak ve otizmli çocukların yanında olduğunu göstermek adına attığı bu önemli adım için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP