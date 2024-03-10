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İş İnsanı Nasuh Özdemir'in Babası Celal Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İş insanı Nasuh Özdemir'in babası Celal Özdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Celal Özdemir'in cenazesine aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İş insanı Nasuh Özdemir İstanbuli'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 89 yaşındaki hayırsever babası Celal Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye ve Ortadoğu pazarında önemli yatırımlar yapan iş insanı Nasuh Özdemir İstanbuli'nin babası Celal Özdemir, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaptığı hayır işleriyle bilinen 89 yaşındaki Celal Özdemir'in cenazesine aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Özdemir'in acılı ailesine başsağlığı diledi. Ömrünü ilim ve hayır işlerine adayan Celal Özdemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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