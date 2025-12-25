Haberler

Atatürk Üniversitesi'nde "Ticari Bankacılık" paneli düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, öğrenciler ticari bankacılıkla ilgili bilgi edinme ve sektör temsilcileriyle etkileşim fırsatı buldu. Panelde bankacılık kariyeri hedefleyen öğrenciler, uzmanlardan sektörel bilgiler aldılar.

Atatürk Üniversitesi Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü ile Finans Bankacılık Bölümü tarafından, Arş. Gör. Beyza Demir öncülüğünde organize edilen ve artık geleneksel hale gelen "İş Dünyası-Öğrenci-Akademi Buluşmaları: Ticari Bankacılık Sektörü" konulu panel, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Cansu Bulutler'in, sunuculuğunu ise Tuğba Uçar'ın yaptığı panele, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den Bölge Koordinatörü Ali Yurt Ayyıldız, Bireysel Bankacılık Bölge Yetkilisi Erkan Külekci ve Şube Müdürü Arif Sedat Sağırılı panelist olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasını Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt yaptı. Programda, bankacılık alanında kariyer hedefleyen öğrenciler, sektörün üst düzey yöneticilerinden ticari bankacılık, kariyer planlaması ve mesleki deneyimlere ilişkin önemli bilgiler dinleme fırsatı buldu. Karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerleyen panelde öğrenciler, sektör temsilcilerine merak ettikleri konuları doğrudan sorma imkanı yakaladı. Program, panelistlere hediye ve başarı plaketi takdim edilmesiyle devam etti. Panel sonunda konuşan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bölge Koordinatörü Ali Yurt Ayyıldız, böyle anlamlı bir sektör-öğrenci buluşmasının hayata geçirilmesinde emeği geçen Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü yönetimine teşekkür ederek, gençlerin geleceğe hazırlanmasında her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Program, Sektör Öğrenci İşbirliği Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Fırat Altınkaynak'ın kapanış konuşmasının ardından sona ererken, panelin hem sektör temsilcileri hem de geleceğin bankacıları üzerinde önemli bir etki bıraktığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
