İş adamı Kırbıyık'tan 8 şehre 10 bin 400 paket gıda kolisi

ANTALYA (İHA) - Ramazan dolayısı ile sosyal yardım çalışmalarına hız veren Antalyalı iş adamı Şahin Kırbıyık, ihtiyaç sahipleri için 8 şehre Antalya'dan 8 tır dolusu temel ihtiyaç malzemesi gönderdi.

"Antalya'da bir evladınız var" diyerek çalışmalarını yürüten Şahin Kırbıyık, her Ramazan ayında gerçekleştirdiği yardım kolisi geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Kırbıyık, 8 ilde ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmak üzere toplam 10 bin 400 koli hazırlattı. Şahin Kırbıyık paketleme yapılırken de bizzat başında bulunduğu ve fabrika içinde tek tek yerleştirilip koli haline getirilen malzemeleri 8 ayrı tır ile 8 vilayetteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkardı.

"Duyarlı olmaya çalıyoruz"

Herkesin Ramazan'ını kutladığını belirten Şahin Kırbıyık, "Elimizden geldiğince duyarlı olmaya çalışıyoruz. Sadece üretim yapıp, vergi verip, istihdam sağlamanın haricinde insanı yardımlarla örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA