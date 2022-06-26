İş adamı Hacı Edip Akgün için mevlit okutuldu

Bir süre önce vefat eden Erzurumlu iş adamı Akgün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Edip Akgün için Yenişehir Solakzade Cami'inde ikindi namazının ardından mevlit okutuldu.

Oğulları Sururi ve Ali Ferruh Akgün'ün ev sahipliğinde okutulan mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Akgün Ailesi bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel