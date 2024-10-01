İrem Yüceloğlu: Aile Direnişiyle Yüzleşip Okul Birincisi Oldu

Konya'da ortaokulu bitirdikten sonra özel program ve proje uygulayan meslek lisesine giren genç kız, ailesinin karşı çıktığı 490 erkek öğrencinin öğrenim gördüğü okulda, 11. sınıfı birinci olarak tamamlayarak 12. sınıfa geçti. Lise son sınıf öğrencisi İrem Yüceloğlu, okulunu birinci olarak tamamlamayı, yapay zeka mühendisi olmayı hedefliyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan özel program ve proje uygulayan okul olarak kurulan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin alanlarını ortaokul eğitimi sırasında araştıran 12. sınıf öğrencisi İrem Yüceloğlu, 3 yıl önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen okulu kazanarak Makine Teknolojileri Alanına kayıt oldu. Başarılı bir öğrenci olmayı hedefleyen İrem Yüceloğlu, 490 erkek, 17 kız öğrencinin öğrenim gördüğü okulda, başarısını ilerleterek 11. sınıfta okul birincisi olmayı başardı. Makine Teknolojileri Alanı Savunma Sanayi Mekanik Sistemleri Dalında öğrenimini sürdüren Yüceloğlu, okulu birinci olarak bitirmeyi ve yapay zeka mühendisi olmayı hedefliyor.

"Destekçim olmadı benim, kendi kendime destekçi oldum"

Ailesi istememesine rağmen okula kayıt olduğunu anlatan İrem Yüceloğlu, "Hem mesleki hem de teknik bilgiler edinebileceğim bir okul olduğunu bildiğim için, tamamen o meslek üzerine durmak istemediğim zaman bile gidebileceğim başka imkanlar olduğundan dolayı bu okulu seçtim. Çünkü her okul böyle değil. ya meslek üzerine ya da Anadolu programı üzerine fakat hem ikisini içerisinde bulundurması hem de halihazırda bir meslek öğrenmek beni bu okula gelmeye teşvik etti. O yüzden de aileme karşı çıktım buraya gelmek için. Zaten başka da destekçim olmadı benim, kendi kendime destekçi oldum" dedi.

"Mutsuzluk çıkarmadan hep bir avantaj çıkarmaya çalıştım"

Gelen tepkilere rağmen başarılı olmayı başardığını söyleyen Yüceloğlu, "Ben gelen tepkilere karşı çıkarak bu okula geldim, pişman da değilim. Bu okulda dördüncü senem fakat yaşadığım olumsuzlukları hep olumlu şekilde avantaja çevirmeye çalıştım ve asla bunlardan mutsuzluk çıkarmadan hep bir avantaj çıkarmaya çalıştım kendime. Okulda çok erkek öğrenci var. Fakat ben bu erkek öğrencilerin dezavantajını yine avantaja çevirmeye çalıştım, mutluyum. Ben asla bir sorun yaşamadım, yaşadığım sorunlar karşısında da hocalarımın bana verdiği destek sayesinde yine ayakta kaldım" ifadelerini kullandı.

"Buradan mezun olduktan sonra yapay zeka mühendisliği üzerine ilerlemeyi istiyorum"

Hedefinin yapay zeka üzerine olduğunu aktaran İrem Yüceloğlu, "Okul birincisi sayılırım şu anda daha henüz net değil ama ben erkek öğrenci arkadaşlarımın olmasını dezavantaja çevirmedim, kendi açımdan avantaja çevirmek istedim. Ben de bunu hep iyi yönde kullandım. Bir kargaşa, bir sorun çıkarmadım okulda erkekler açısından. Çünkü çıkarsam bile boşa gidecek yine benim eğitim hayatıma etkisi olacaktı. Ben de sorun olduğu zaman üstesinden gelmeye çalıştım ve çok şükür öyle de yaptım. Okul bana mesleki eğitim yanında üniversite desteği de sağladı. Yani ben bu okulda tamamen meslek odaklı değil, aynı zamanda üniversite odaklı da düşünme şansım ve bana bu konuda avantajım oldu. Ben de o yüzden mutsuz hissetmedim. Buradan mezun olduktan sonra yapay zeka mühendisliği üzerine ilerlemeyi istiyorum. Hayırlısı olsun, inşallah buradaki öğrendiklerimin devamını sağlayabileceğim üniversiteye gitmek nasip olur" diye konuştu. - KONYA