İrem Bağları'nda yeşilliğin son demleri yaşanıyor Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki "İrem Bağları", doğal güzelliği ve yeşilliği ile adeta büyülerken yeşilliğin de son demleri yaşanıyor.

İrem Bağları'nda yeşilliğin son demleri yaşanıyor

IĞDIR - Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki "İrem Bağları", doğal güzelliği ve yeşilliği ile adeta büyülerken yeşilliğin de son demleri yaşanıyor.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da yer alan "İrem Bağları" her mevsim görseli ile görenleri büyülemeye devam ediyor. Iğdır merkez Melekli beldesi içerisinde yer alan başta kayısı, elma, şeftali, üzüm, kiraz ile birçok meyve ve sebze bağlarını barındıran İrem Bağları, yörede yeşilliği tüm tonlarına da rastlayabileceğimiz bir yer. İrem bağları, yaz mevsimin son ayı ile birlikte yeşilliğin de son demlerini yaşıyor. Yöreyi gezip görmek, yeşilliğin güzelliğini yaşamak isteyenler bugünlerde bu alana giderek bu güzelliğin tadını yaşayabilirler.