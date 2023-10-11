İranlılar 'savaşa hayır' dedi

Van'da bulunan İranlı turistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, "Savaş istemiyoruz" dediler.

Ülkelerindeki tatili fırsat bilerek Van'a gelen İranlılar, şehirde oldukça güzel vakit geçirdiklerini belirttiler. Van'ın havasını, yemeklerini çok beğendiklerini anlatan turistler, şehri doyasıya gezdiklerini anlattılar. İranlılar, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin ise, "Biz istiyoruz, tüm dünyada sulh olsun. Kimse kimse ile kavga etmesin. Biz savaş istemiyoruz" dediler. - VAN