İranlılar 'savaşa hayır' dedi
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Yerel Haberler
Van'da bulunan İranlı turistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, "Savaş istemiyoruz" dediler.
Van'da bulunan İranlı turistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin, "Savaş istemiyoruz" dediler.
Ülkelerindeki tatili fırsat bilerek Van'a gelen İranlılar, şehirde oldukça güzel vakit geçirdiklerini belirttiler. Van'ın havasını, yemeklerini çok beğendiklerini anlatan turistler, şehri doyasıya gezdiklerini anlattılar. İranlılar, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin ise, "Biz istiyoruz, tüm dünyada sulh olsun. Kimse kimse ile kavga etmesin. Biz savaş istemiyoruz" dediler. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel