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İran, Zülcenah uydu roketini uzaya fırlattı

İhlas Haber Ajansı - Aynur Sena Çabuk - Yerel
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- İran, Zülcenah uydu roketini uzaya fırlattı İran Savunma Bakanlığı, Zülcenah adlı uydu roketinin ikinci kez test edildiğini ve başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu.

- İran, Zülcenah uydu roketini uzaya fırlattı

TAHRAN - İran Savunma Bakanlığı, Zülcenah adlı uydu roketinin ikinci kez test edildiğini ve başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı, ilk kez geçtiğimiz yıl Şubat ayında test edilen Zülcenah uydu roketinin ikinci kez test edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, katı yakıtla çalışan Zülcenah roketinin, 220 kilogram ağırlığında olduğu ve 500 kilometre yüksekliğe taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, fırlatmanın başarılı olduğu bildirildi. İran'ın ABD ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yeniden başlayacağı haberlerinin ardından uyduyu fırlatması ise dikkat çekti.

ABD yönetimi, uydu taşıyıcılarına nükleer başlık takabileceği gerekçesiyle Tahran'ın bu adımlarımdan endişe duyuyor.

İran, Ocak ayında da uzaya Simorg adlı roket fırlatmış ve roketin yeteri hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşme görevi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Yerel

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