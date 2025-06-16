İran NPT Anlaşmasından Ayrılma Tasarısını Hazırladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslami Şura Meclisi'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) ayrılmak için bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, İran İslami Şura Meclisi'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) ayrılmak için bir yasa tasarısı hazırladığını belirterek Tahran'ın kitle imha silahlarının geliştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

1968'de imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren 190 üyeli NPT, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışındaki imzacıların nükleer silah edinmesini yasaklarken bu ülkelerin BM gözetiminde enerji üretimine yönelik barışçıl nükleer programlar yürütmesine izin veriyor.

Anlaşma, 1995 yılında süresiz olarak uzatılmıştı. - TAHRAN