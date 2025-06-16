İran NPT Anlaşmasından Ayrılma Tasarısını Hazırladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslami Şura Meclisi'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından ayrılmak için bir yasa tasarısı hazırladığını açıkladı. Tahran, kitle imha silahlarının geliştirilmesine karşı durduğunu yineledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran İslami Şura Meclisi'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) ayrılmak için bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, İran İslami Şura Meclisi'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) ayrılmak için bir yasa tasarısı hazırladığını belirterek Tahran'ın kitle imha silahlarının geliştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

1968'de imzalanan ve 1970'te yürürlüğe giren 190 üyeli NPT, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dışındaki imzacıların nükleer silah edinmesini yasaklarken bu ülkelerin BM gözetiminde enerji üretimine yönelik barışçıl nükleer programlar yürütmesine izin veriyor.

Anlaşma, 1995 yılında süresiz olarak uzatılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
Piyasalar merakla bekliyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Süper Lig devinden Hakan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.