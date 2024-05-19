İran Kızılayı, Devlet Televizyonunun Reisi'nin Helikopter Enkazına Ulaşıldığı İddialarını Yalanladı

İran Kızılayı'ndan devlet televizyonunun Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddiaya yalanlama geldi.

İran Kızılayı, devlet televizyonunun Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. İran Kızılayı yayınladığı bildiride, arama-kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için bölgedeki ekiplerin sayısının 65'e çıkarıldığı belirtilerek, "Bazı yerel medya kaynaklarında, arama-kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikoptere ulaştığı yönündeki haberler asılsızdır. Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN