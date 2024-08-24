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İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu'nu ziyaret etti

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İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin eğitim ve kültürel iş birliği alanlarında daha da güçlendirilmesi için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen bu anlamlı buluşma, Türkiye ve İran arasındaki dostane ilişkilerin eğitim ve kültürel iş birliği alanlarında daha da güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ziyaret sırasında Başkonsolos Ebrahimi, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ebrahimi, İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların her iki ülkenin de akademik alanlarda yapacağı ortak çalışmalarla daha da pekişeceğine olan inancını dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesi adına, başta eğitim, kültür ve bilimsel araştırmalar olmak üzere çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ebrahimi, Erzurum'da görev yaptığı süre boyunca bu tür iş birliklerine öncülük edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da önemli projelere imza attığını ve bu projelerin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını söyledi. Üniversitenin, uluslararası iş birlikleri kapsamında gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Hacımüftüoğlu, İran üniversiteleri ile ortak yürütülecek projelerin iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendireceğini vurguladı.

Öğrenci ve akademisyen değişim programları gibi alanlarda yapılabilecek iş birliklerinin de gündeme geldiği görüşme, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi erzurum İran Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

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