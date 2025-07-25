İran, İngiltere, Fransa ve Almanya Nükleer Görüşmeleri için İstanbul'da Bir Araya Geliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda buluşacak. Görüşmelerin saati 09.30 olarak planlandı.

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda bir araya gelecek. Saat 09.30'da başlaması beklenen görüşmeler öncesi İran heyeti, Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Konsolosluğuna giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.