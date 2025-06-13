İran'ın Tel Aviv'e Füzeli Saldırısı: 15 Yaralı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın Tel Aviv'e 150 balistik füze fırlattığını ve saldırıda 15 kişiden fazla yaralı bulunduğunu bildirdi. İsrail, İran'a misilleme yapacağına dair tehditte bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın misilleme saldırısı kapsamında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 150 balistik füze ateşlendiğini, saldırı sonucunda 15 İsraillinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırmasının ardından İran da İsrail'in başkenti Tel Aviv'e balistik füzeler ile misilleme saldırısında bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, İran'ın düzenlediği saldırıda 2 yaylım ateşi dalgasında 150 balistik füze kullandığını belirtti. IDF açıklamasında, füzelerin Tel Aviv'in 9 farklı yerine düştüğünü ve 15 kişinin yaralandığını aktardı.

"İran katlanılamaz şekilde ağır bedeller ödeyecek"

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği misilleme saldırıları esnasında adı belirtilmeyen bir İsrailli yetkili, İsrailli televizyon kanalı Kanal 12'ye yaptığı açıklamalarda İran'a şiddeti tırmandıracak tehditlerde bulundu. Yetkili açıklamasında, "İran sivil bölgeleri hedef aldığı için katlanılamaz şekilde ağır bedeller ödeyecek. İsrail'in bugünkü saldırılarda nereleri vurduğunu biliyoruz. Nereleri vurmadığını da biliyoruz. Şimdi sıra bu yerlerde" ifadelerini kullandı.

ABD füzelerin önlenmesinde yardımcı oldu

Bir İsrailli yetkilinin ABD'li basın kuruluşu Axios'a yaptığı açıklamaya göre ABD'nin, İsrail'e İran'ın balistik füzelerinin önlenmesinde yardımcı olduğu aktarıldı. İki ABD'li yetkili ise İngiliz basın kuruluşu Reuters'a yaptıkları açıklamada ABD'nin füzeleri önlemedeki yardımını doğruladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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