İran'ın dört bir yanında İsrail aleyhinde protesto

İsrail'in İran'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, birçok kentte İsrail aleyhinde protestolar düzenlendi.

İsrail'in İran'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından İran genelinde öfke dinmiyor. Başta başkent Tahran olmak üzere Kum, İsfahan, Hamedan, Zahedan, Burucerd, Erak ve Senendec kentlerinde cuma namazı sonrası binlerce kişi, İsrail ve ABD aleyhinde protesto düzenledi. Namaz sonrası sokaklara çıkan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "Şehitlik arzumuzdur" sloganları attı.

İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden siviller ve komutanlar için dualar eden kalabalık, "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Pişman olacaksınız", "İntikam, intikam" yazılı pankartlar taşıdı. - TAHRAN