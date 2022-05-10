İran'ın 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı var - Haberler

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İran'ın 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı var

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İran'ın 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı var

İran Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Kave Zergan, İran'ın 2023 yılının mart ayına kadar en az 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

İran Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Kave Zergan, İran'ın 2023 yılının mart ayına kadar en az 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı olduğunu açıkladı.

İran'da kuraklık ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu küresel gıda krizi nedeniyle başta un ve yağ olmak üzere fiyatlarda artışa gidildi. İran basınına konuşan Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Kave Zergan, İran'ın 2023 yılının mart ayına kadar en az 7 milyon ton buğday ithalatına ihtiyacı olduğunu aktardı.

Ülkedeki kuraklık ve buğday üretiminin yeterli olmaması nedeniyle gıda ithalatına ihtiyaçları olduğunu belirten Zergan, "Bu yıl tarlalardan çıkacak buğday ve tahıl yeterli olmayabilir. Ülke genelinde en az 6 milyon hektarlık alana buğday ekiliyor. Ekilen buğdaydan 4.5 milyon tonu doğrudan çiftçiden alındı. Ancak hava durumuna ve kuraklığa bağlı olarak bu rakam gün geçtikçe azalıyor" dedi.

Zergan, "Toplamda 25 milyon tahıl, hayvan yemi ve yağ ithalatına ihtiyacımız var ve önümüzdeki yıl 7 milyon ton buğday ithal etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Buğday, Mart, İran, Yerel, Haberler

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