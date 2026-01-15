İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye mesaj: "Diplomasi savaştan çok daha iyidir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini vurarak yaptığı hatayı tekrarlamaması konusunda uyararak, "Bu konuda ABD ile olumlu bir deneyimimiz olmasa da, yine de diplomasi savaştan çok daha iyidir" dedi. Ülkesindeki protestoların şiddet olaylarına evrilmesinden İsrail tarafından kışkırtılan terörist unsurların sorumlu olduğunu belirten Arakçi, "3 gün süren terör eylemlerinin ardından, sükunet hakim. Tüm kontrol bizde" açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News kanalındaki bir programa bağlanarak ülkesindeki protesto gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu. Protesto gösterilerinin dışarıdan kışkırtıldığına ve terör eylemlerine evrildiğine işaret eden Arakçi, "Dışarıdan yönlendirilen terörist unsurlar bu protestolara katılarak polise ve diğer güvenlik güçlerine ateş açmaya başladı. 3 gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık" dedi. Bu süreçte İsrail'in rol oynadığını vurgulayan Arakçi, "Bu tam olarak bir İsrail komplosuydu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İnsanları öldürmeye devam ederlerse, müdahale edeceğiz" şeklindeki sözlerini hatırlatan Arakçi, "(Terörist unsurların) İnsanları hedef almaya başlamalarının nedeni, ABD başkanını bu çatışmaya çekmek istemeleriydi. Bu yüzden, sıradan insanları ve polis memurlarını hedef alarak ölü sayısını artırmaya çalıştılar" diye konuştu.

"3 gün, bize dayatılan 12 günlük savaşın devamıydı"

İran yönetiminin neden ABD'yi suçlayan bir dil kullandığı yönündeki soruya yanıt veren Arakçi, "Bize karşı başlatılan bir savaşın ortasındaydık ve bu tür söylemler her savaşta oldukça normaldir" değerlendirmesini yaptı. Trump, ABD'li yetkililer ve Avrupalılardan İran'daki olaylar hakkında tehdit içerikli birçok mesaj aldıklarını hatırlatan Arakçi, "Bu nedenle, 8 Ocak'tan 10 Ocak'a kadar büyük bir terör operasyonu ile karşı karşıya kaldığımız 3 günü, İsrailliler ve Amerikalılar tarafından bize dayatılan 12 günlük savaşın devamı olarak görüyoruz. Yani savaşın 13. günü 8 Ocak'tı. Bu, savaşın devamıydı. Yani savaşın ortasındaydık" dedi. Şiddet olaylarına evrilen protestolardan terörist unsurların sorumlu olduğunu yineleyen Arakçi, "3 gün süren terör eylemlerinin ardından, sükunet hakim. Tüm kontrol bizde. ve umalım ki, bilgelik galip gelsin ve herkes için felaket olabilecek bir yüksek gerginlik dönemine girmeyelim" şeklinde konuştu.

"Ölü sayısı birkaç yüz, idam planı asla yok"

2 bini aştığı ifade edilen ölü sayısının "dezenformasyon kampanyası" olduğunu savunan Arakçi, terörist unsurların ölü sayısını artırmaya çalışmasına rağmen bu sayının "birkaç yüz" olduğunu ifade etti. Bir soru üzerine rejimin protestoculara yönelik herhangi bir idam kararı uygulamayacağını söyleyen Arakçi, "Bugün ya da yarın herhangi bir idam olmayacak. Size şunu güvenle söyleyebilirim ki, idam gibi bir plan kesinlikle yok" dedi.

Arakçi'den Trump'a: "Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın"

Arakçi, "ABD Başkanı Donald Trump'a bir mesajınız var mı?" sorusu üzerine ise, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıları hatırlattı. Trump'a, "Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın" sözleriyle seslenen Arakçi, "Bilirsiniz ki, başarısız bir girişimi tekrarlayarak aynı sonucu alırsınız" değerlendirmesinde bulundu. Muhtemel saldırıların İran'ı hedeflerinden caydıramayacağının altını çizen Arakçi, "Haziran ayında nükleer tesisleri yok ettiniz, ancak teknoloji ve kararlılık bombalanamaz" yorumunu yaptı.

"İran diplomasiye ve müzakereye hazır olduğunu kanıtladı"

İran'ın savaştan yana değil, diplomasiden yana olduğunu vurgulayan Arakçi, "İran müzakereye ve diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Son 20 yılda, 2025'te, her seferinde bunu kanıtladık. Ancak diplomasiyi her zaman terk eden, savaştan sonra diplomasiyi kesen ABD oldu. Mesajım şudur: Savaş ve diplomasi arasında seçim yapmak gerekirse, diplomasi daha iyi bir yoldur. Bu konuda ABD ile olumlu bir deneyimimiz olmasa da, yine de diplomasi savaştan çok daha iyidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN