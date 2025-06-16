İran Devrim Muhafızları'ndan Tel Aviv'e Tahliye Çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (IRGC) yapılan açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv sakinlerine tahliye çağrısında bulunuldu.

İran ve İsrail karşılıklı hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın 3'üncü bölgesine yönelik tahliye çağrısında bulunmasının ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) da İsrail'in başkenti Tel Aviv için tahliye uyarısında bulundu. IRGC uyarıda, Tel Aviv sakinlerinin can güvenlikleri için en yakın zamanda şehri tahliye etmeleri gerektiğini belirtti. - TAHRAN