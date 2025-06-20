İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Yeni Saldırı Görüntüleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e gerçekleştirdikleri saldırıların 14'üncü dalgasına dair yeni görüntüler yayımladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir komuta merkezi hedef alınıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e gerçekleştirilen saldırıların 14'üncü dalgasına ait yeni görüntüler yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" Operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait komuta ve istihbarat merkezine fırlatılan füzelerin ateşlenme anı yer aldı.

Hastane yakınındaki komuta merkezi hedef alınmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün İsrail'e gerçekleştirilen 14'üncü dalgaya ilişkin yayımladığı bildiride, "İsrail ordusunun bir hastane yakınına konuşlandırdığı komuta ve istihbarat merkezi, kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füzelerle nokta atışıyla hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HSK kararnamesi açıklandı! 4036 hakim ve savcının görev yeri değişti

Binlerce hakim ve savcının görev yeri değişti
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Real Madrid'in stadyumu günde 1 milyon dolar kazanıyor

Para pasıyorlar! İşte Santiago Bernabeu'nun günlük kazancı
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.