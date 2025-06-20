İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e Yeni Saldırı Görüntüleri

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e gerçekleştirilen saldırıların 14'üncü dalgasına ait yeni görüntüler yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" Operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait komuta ve istihbarat merkezine fırlatılan füzelerin ateşlenme anı yer aldı.

Hastane yakınındaki komuta merkezi hedef alınmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün İsrail'e gerçekleştirilen 14'üncü dalgaya ilişkin yayımladığı bildiride, "İsrail ordusunun bir hastane yakınına konuşlandırdığı komuta ve istihbarat merkezi, kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve stratejik füzelerle nokta atışıyla hedef alındı" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN