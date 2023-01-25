İran Deniz Kuvvetleri filosu ilk kez dünya turuna çıkıyor

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun Panama Kanalı'ndan geçerek ilk kez dünyanın çevresini dolaşacağını söyledi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun Panama Kanalı'ndan geçerek ilk kez dünyanın çevresini dolaşacağını söyledi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Tahran'da düzenlenen Ulusal Deniz Medeniyeti Konferansı'nda İran'ın Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. İran Deniz Kuvvetleri'nin dünyanın stratejik öneme sahip boğazlarında varlık gösterdiğini belirten İrani, "Stratejik birçok boğaz ve geçiş noktasında Deniz Kuvvetleri olarak varlık gösteriyoruz. Sadece iki önemli noktada faaliyetimiz olmadı. Bunlardan birisi olan Panama Kanalı'na Deniz Kuvvetleri filosu göndereceğiz" dedi.

" ABD'nin arka bahçesi sayılan Panama Kanalı'nda filomuzun varlık göstermesi güçlü bir mesaj"

Ekim ayı başında görevine başlayan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filonun Panama Kanalı'ndan geçeceğini belirten İrani, ilk kez İran'a ait bir filonun dünyanın çevresini dolaşacağını söyledi. İrani, "Deniz Kuvvetlerine ait 86. filomuz ilk kez dünyanın çevresini dolaşacak. Bu cesur girişim ile filomuz Amerika kıtasında geçecek. ABD'nin arka bahçesi sayılan Panama Kanalı'nda filomuzun varlık göstermesi Washington yönetimine güçlü bir mesajdır. Hiçbir güç İran Deniz Kuvvetleri'nin önüne baraj kuramaz. Elbette filolarımız dünyanın birçok noktasına barış ve dostluk mesajı taşıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik askeri tehditlerine karşı 86. filonun Panama Kanalı'nda varlık göstermesinin önemli olduğunu kaydeden İrani, Deniz Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde gerilim ve çatışma arayışında olmadığını ancak tehditlere kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Ekim ayında İran'dan yola çıktı

İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Dena ve Mekran gemilerinden oluşan 86. filo Ekim ayı başında Panama Kanalı'na gitmek üzere İran kara sularından ayrılmıştı. İran donanması, Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele etmek ve bölgede 3 bin kilometre yol kat etmek amacıyla 2009 yılında okyanus seviyesinde deniz seferlerini başlatmıştı. İran askeri donanması bugüne kadar Aden Körfezi'ne ve Kızıldeniz'e, Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarında göreve çıktı.

Sehend ve Mekran gemileri 250 bin kilometre mesafe kat etti

Geçtiğimiz yıl ordunun Sehend ve Mekran gemilerinden oluşan 75. deniz filosu, Rusya'nın St. Petersburg limanında 250 bin kilometre mesafe kat ederek ülke tarihinin en büyük askeri deniz seferini gerçekleştirmişti. Mekran ve Dena gemilerinden oluşan 86. filonun bu rekoru kırması ve İran Deniz Kuvvetleri'ne ait diğer filolarının kat ettiği mesafeyi önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Haziran 2021 yılında İran donanmasına katılan Dena destroyeri; gemisavar seyir füzeleri, torpidolar ve deniz topları gibi çeşitli silahlarla donatılmıştı. 2019 yılında donanmaya katılan Mekran ise deniz savaş gemilerini desteklemekle görevli konumda yer alırken aynı zamanda güvertesinde aynı anda 5 helikopter barındırabilecek kapasiteye sahip. - TAHRAN