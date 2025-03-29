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İran'dan Uyuşturucu Sevkiyatı Ordu'da Yakalandı

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Ordu'da narkotik köpekleri tarafından yapılan operasyonda, İran'dan batı illerine uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Araçta yapılan aramada 9 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İran'dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı

ORDU - İran'dan aldıkları 9 kilo metamfetamini aracın gizli bölmesine saklayarak batı illerine taşıyan 2 yabancı uyruklu şahıs, Ordu'da uyuşturucuyla yakalandı. Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin Fatsa ilçesinde yaptıkları operasyonda, İran'dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen aracın şoförü E.R. ve B.A. isimli şahıslar yakalandı.

Uyuşturucu maddeler aracın kaportası kesilerek gizlenmiş

Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı, burada yapılan aramalarda ise toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel
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