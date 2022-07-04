İran'dan gelen uçağın Erbil Havalimanı'na inişine izin verilmedi İran'dan gelen bir yolcu uçağının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na inmesine izin verilmediği belirtildi. İran'dan gelen bir yolcu uçağının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na inmesine izin verilmediği belirtildi. İran Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil Uluslararası Havalimanı'na inişine izni verilmedi. Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar yaptığı açıklamada, uçağın IKBY Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin belgesi ibraz etmediğini ve uçuştan 15 dakika önce haberdar olduklarını söyledi. Uçaktaki yolcuların uyruklarına ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Hoşyar, uçağın Bağdat'a yönlendirildiğini ve Uluslararası Bağdat Havalimanı'na iniş yaptığını ifade etti. - ERBİL İhlas Haber Ajansı / Yerel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil İran Yerel Haberler

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