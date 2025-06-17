İran'daki Savaş Nedeniyle Van'da Yoğunluk: Ek Seferler Artıyor

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İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından İran hava sahasının kapatılmasıyla Van'da otogar ve havalimanında yoğunluk yaşanıyor. Yolcu sayısında yüzde 300 artış meydana gelirken otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.

(VAN) - İsrail'le başlayan savaşın ardından İran hava sahasının uçuşlara kapanması, Van'da otogar ve havalimanında yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ek seferlerle taleplere yetişmeye çalışıyor.

İran ile İsrail arasında beş gün önce başlayan çatışmalar sürerken, Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van'da hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı, Van Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Ferit Melen Havalimanı'nda yoğunluk gözlemleniyor. Savaş nedeniyle İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından Van'a gelen çok sayıda İran vatandaşı buradan kara ve hava yoluyla Türkiye'nin batısındaki illere gitmeye çalışıyor.

Öte yandan bazı İranlılar da batıdaki illerden Van'a geliyor. İstanbul'dan havalanan İranlı 50 yolcuyu taşıyan Meraj Havayolları'na ait uçak dün Van Ferit Melen Havalimanı'na indi.

Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tamamı neredeyse İranlı yolcularla doldu. Talebe yetişmek isteyen otobüs firmaları ise ek seferler düzenlemeye başladı.

"Durum kötü, savaş var"

İran'dan gelen yolculardan Naz, "Kardeşimle Ankara'ya gidiyorum. Savaş var, durumlar iyi değil" dedi.

Bir başka İranlı kadın Feruğ ise Tahran'daki ailesinin savaş nedeniyle kentten ayrıldığını bildirdi.

Tebriz'den gelen Elnaz Muhib ise, "Ankara'ya gidiyorum. İran'da durumlar çok kötü. Kanada'da yaşıyorum, ailemi görmeye gelmiştim. Savaş çıkınca dönmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

Horasan'dan gelen Sahra Terazi ise üç çocuğuyla birlikte İzmir'e gitmeye çalıştıklarını, bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Otogarlarda yüzde 300 artış

Otobüs firması yetkilisi Serhat Övünç, "Yolcu sayısında yüzde 300 artış var. Ek seferler düzenliyoruz ancak doluluk boş dönüşlerle maliyeti artırıyor. Yine de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Otobüs firması çalışanı Murat Topçu ise "Şu anda gelenlerin tamamına yakını İranlı. Bu beklenmedik yoğunluk bizim için bahar etkisi yaptı" ifadelerini kullandı.

Aileler göç ediyor, seyahatler zorlaşıyor

Başka bir firma sahibi Yılmaz Belin ise "İran'daki savaş tehdidi nedeniyle insanlar Van üzerinden Türkiye'ye akın ediyor. Biz de mağdur olmasınlar diye ek seferlerle yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Savaş nedeniyle bireysel seyahatlerin yanında ailece göç edenlerin sayısında da artış gözlemleniyor. Otobüs firması çalışanı Musa Özaydın, "Daha önce tek başına çalışmaya gelen erkekler olurdu. Şimdi ise çoğu ailecek geliyor. Bu da savaşın etkisini gösteriyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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