İran'da Türkiye'deki genel seçimler için oy verme işlemi başladı

İran'da yaşayan Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy vermeye başladı.

İran'da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed ve Tebriz kentlerindeki başkonsolosluklarda oy verme işlemi bugün yerel saatle 09.00'da başladı. Seçmenler, merkezlerde 5-6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 21.00'a kadar oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran'da Meşhed Başkonsolosluğumuz, Tebriz Başkonsolosluğumuz ve Tahran Büyükelçiliğimiz olmak üzere üç merkezde sandıklar kuruldu ve vatandaşlarımız bugünden itibaren oylarını kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan ve makamlarca verilmiş olan kimlik kartlarıyla oy kullanabiliyoruz. T.C. kimlik numaraları bulunmuyorsa kısa sürede temsilciliklerimize, misyon şeflerimize, konsolosluklarımıza başvurularak tatil günleri de dahil olmak üzere bir belge alabiliyorlar. Her türlü kolaylık sağlanmış durumda. Umuyorum bu süreç çok güzel bir şekilde neticelenir ve halkımız yurtdışında oylarını rahatlıkla kullanırlar. Ben Tahran'da yaşayan vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bu demokrasi şölenimize katılmaya hepinizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükelçilikteki Tahran Türk Okulu'nda oyunu kullanmak için sandık başına gelen Ali Ezen, "14 Mayıs seçimleri için oyumuzu kullandık. Tahran'da her şey yolunda. Seçimlerin ülkemize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah süreç herhangi bir kesintiye uğramadan atlatılır ve 14 Mayıs akşamı ülkemiz için hayırlı neticelere varır. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023