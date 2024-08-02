İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Denizli'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları tarafından kılınan cenaze namazında dualar edildi.
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için, Delikliçınar Camii'sinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazının ardından sivil toplum kuruluşları tarafından kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi. - DENİZLİ