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İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'ın birçok kentinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Binlerce kişi bir araya gelerek Haniye'nin ölümünü protesto etti ve Filistin'e destek mesajları verdi.

İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'ın birçok kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'ın birçok kentinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı için binlerce kişi bir araya geldi.

Haniye'nin ölümü protesto edilmişti

Pakistan'da Filistin bayrakları ve Haniye'nin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, direnişin sona ermeyeceği yönünde sloganlar attı. "İsrail yok edilene kadar savaş devam edecek" sloganları atan protestocular, "Sizinleyiz" sloganlarıyla da Filistinlilere destek mesajı göndermişti.

Öte yandan Pakistanlı parti liderleri, Haniye'nin öldürülmesine tepki olarak cuma günü ülke çapında protesto gösterileri planladıklarını açıklamıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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