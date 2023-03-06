İran'da kız öğrencileri zehirleyenler idamla yargılanacak

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, okullarda kız öğrencileri hedef alan zehirli gaz saldırılarını gerçekleştirenlerin idamla yargılanacaklarını söyledi.

İran genelinde okullarda kız öğrencileri hedef alan zehirli gaz saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, faillerin tespit edilmesi halinde idamla yargılanacaklarını söyledi. Yargının konuyu ciddiyetle takip edeceğini ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyleyen Ejei, "Bu saldırıları gerçekleştiren failler kısa zamanda yakalanacaklar. İşlenen suç 'yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak' kapsamına giriyor. Kesinlikle bu suçtan yargılanacaklar" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney ise bugün yaptığı açıklamasında, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde nitelendirerek, "Bu suç, toplumun en masum kesimine yani çocuklara karşı işlenen çok büyük ve affedilemez bir suçtur" ifadelerini kullandı.

İran'da son 3 ay içerisinde Kum, Burucerd, Tahran ve Erdebil şehirlerindeki 71'i aşkın okulda bin 657 kız öğrencinin gazla zehirlendiği açıklanmıştı. Ülkedeki ilk zehirlenme olayları 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesinden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü. İran Sağlık Bakanı Bahram Eynollahi, saldırganların kız öğrencilerin bulunduğu okullarının kapatılmasını istediğini söylemişti. - TAHRAN