İran'da kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nda (MHA) yer alan haberde, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde kaldıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Batı Azerbaycan Tıbbi Acil Durumlar Müdürü Ferzin Rızazade olaya ilişkin yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği Hoy şehrine bağlı Firurek ilçesinde deprem sonrası yardım çadırında kalan 80 yaşındaki bir kadın ile 55 yaşındaki oğlunun yaktıkları kömürden çıkan gaz nedeniyle zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini belirtti.

Depremin ardından çadırda kalan 100'den fazla kişinin yaktıkları kömürden çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendiğini kaydeden Rızazade, "Çadırlarda kalan vatandaşlarımıza elektrikli ısıtıcılar kullanmalarını öneriyoruz. Ancak kömür ile çalışan başka bir ısıtma yöntemini tercih etmeleri halinde baca kullanmalarını ve tüm güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 3 kişi hayatını kaybederken, bin 167 kişi yaralanmıştı. Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemadiyan yaptığı açıklamada, depremin 70 köyde yıkıma neden olduğunu ve toplam 3 bin 500 evin yüzde 20 ila 70 oranında hasar gördüğünü açıklamıştı. - TAHRAN