İran'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

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İran'ın Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilirken, Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildi. Yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde yerel saatle 21.19'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan İran basını, depremin Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildiğini bildirdi. Yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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