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İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Serab kentinde yerel saatle 21.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin Erdebil eyaletinde de hissedildiği aktarıldı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Deprem İran Yerel Haberler

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