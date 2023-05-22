İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serab kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Serab kentinde yerel saatle 21.06'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin Erdebil eyaletinde de hissedildiği aktarıldı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN