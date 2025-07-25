İran, Avrupa Ülkeleriyle Nükleer Görüşmelere İstanbul'da Başladı

İran, Avrupa Ülkeleriyle Nükleer Görüşmelere İstanbul'da Başladı
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İran, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer görüşmelere Fatih'teki Başkonsoloslukta başladı. Görüşmeler, İsrail'in İran'a saldırısının ardından gerçekleşiyor ve 2015'teki nükleer anlaşmanın yeni bir turu olarak değerlendiriliyor.

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler, Fatih'te bulunan İran Başkonsolosluğunda başladı.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. Nükleer programın masaya yatırılacağı görüşmelerin adresi Fatih'teki İran Başkonsolosluğu oldu. İran, Avrupa ülkeleri olan İngiltere, Fransa ve Almanya 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının talebi üzerine yeni tur nükleer görüşmeyi kabul ederek İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak nükleer görüşmelere İran'ı temsilen dışişleri bakan yardımcıları Mecid Tahtrevançi ile Kazım Garibabadi'nin katıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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